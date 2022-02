Em tarde de Portuga, Azulão vence a primeira no Anacleto

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 00:01



Em tarde inspirada de Portuga, autos de dois gols, o São Caetano venceu o Taubaté por 3 a 2, ontem à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, pela sexta rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista. Com a vitória, o São Caetano encerrou sequência de duas derrotas seguidas e voltou a subir na classificação, agora ocupando a oitava posição, com sete pontos.

Mesmo sem merecer, o São Caetano fez 1 a 0 aos 41 minutos, com , após falha da defesa do Taubaté, que empatou aos 12 do segundo tempo, em cabeçada de Levi, que havia acabado de entrar.

Apesar do empate, o Taubaté não melhorou e viu o São Caetano crescer e selar a primeira vitória como mandante. Aos 18, Portuga recebeu cruzamento e cabeceou no ângulo. No minuto seguinte, a zaga do Burro da Central cochilou, Maranhão invadiu a área e finalizou na saída do goleiro. O Taubaté descontou com Garcez, aos 45 minutos.

Na quarta-feira, o São Caetano enfrenta o Oeste, às19h, em Barueri.