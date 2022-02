Acisa completa 84 anos e foca na inovação digital

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 00:01



A Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) completa 84 anos de fundação hoje. Sua criação foi realizada com o objetivo de defender os interesses dos empresários e empreendedores da região. Após décadas de história, a aposta é investir cada vez mais em tecnologia, inovação digital e capacitação profissional aos mais de 4.000 associados.

Fundada por um grupo de empresários, a instituição passou por um processo de consolidação entre 1938 até 1963. Sua atuação acompanhou a evolução do Grande ABC e participou da criação de órgãos como o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e o Fórum da Cidadania. “Sempre tivemos o propósito de oferecer melhores condições de trabalho aos comerciantes, prestadores de serviço e industriários da cidade”, diz Pedro Cia Junior, presidente da instituição.

Assim como diversas organizações, a Acisa também sentiu os impactos da pandemia, mas, diante essa circunstância, investiu na digitalização dos seus processos internos. O maior exemplo é a emissão do certificado digital. “Antes, isso só era feito presencialmente. Com a crise, otimizamos para fazer por videoconferência. Tivemos casos de empresários na Europa que, com essa possibilidade, conseguiram tocar seus negócios do Exterior”, diz o presidente.

A criação da Academia de Negócios e Inovação foi outra novidade impulsionada pelo isolamento físico. Em parceria com outras instituições do Grande ABC, a Acisa ofereceu capacitação profissional aos associados por meio de lives, palestras, podcasts, cursos, entre outras formas de difundir informações sobre os universos corporativo e empresarial. “As funções variam em ajudar o empresário a descobrir novas formas de empreender, saber como ficar mais competitivo, vender ou melhorar seu produto”, ressalta Cia Junior.