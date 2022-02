Mauá realiza mutirão de vacinação contra Covid-19

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 00:01



A Prefeitura de Mauá realizou ontem novo mutirão de vacinação contra a Covid-19. Foram imunizados todos os públicos da campanha (pessoas a partir dos 5 anos), das 9h às 16h, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Feital, Primavera, Oratório, Zaíra 3 e Parque das Américas. O mutirão continua hoje, na Coop (Cooperativa de Consumo), localizada na Avenida Barão de Mauá, das 9h às 14h.

As crianças de 5 a 11 anos devem ir com os pais ou responsáveis — as que tomaram uma das vacinas do calendário de rotina devem esperar 15 dias para a dose. Pessoas com comorbidades deste grupo etário precisam apresentar receituário, exames ou relatório médico, com a descrição do problema de saúde ou da deficiência.

Os jovens de 12 a 17 anos também precisam estar com o responsável e com a carteira de vacinação atualizada. A Prefeitura reforça que o registro no site vacinaja.sp.gov.br agiliza o atendimento — há necessidade do CPF da criança para que a inscrição seja efetivada.

NÚMEROS

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid, iniciada em janeiro do ano passado na cidade, Mauá aplicou 847.405 doses e atingiu mais de 91% de cobertura vacinal da primeira dose ou única no público com 12 anos ou mais.

Segundo informações do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, até o momento o município registra 44.294 casos de Covid, sendo que desse total 1.624 evoluíram a óbito e 42.670 pessoas se recuperaram da doença.