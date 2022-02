Santo André autua 20 bares por ruído

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 00:01



A fim de combater os problemas de perturbação de sossego e ruído acima do permitido em Santo André, a equipe de fiscalização do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental), com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Departamento de Controle Urbano da Prefeitura, autuou, na madrugada de ontem, 20 estabelecimentos comerciais. Ao todo, a operação integrada vistoriou 43 bares do município, em mais de 20 bairros e comunidades.

Quatro estabelecimentos, nos bairros Vila João Ramalho, Jardim Santa Cristina, Santa Teresinha e Vila Metalúrgica receberam auto de infração ambiental (equivalente à multa) por barulho excessivo. Os mesmos locais eram monitorados pela autarquia e já haviam sido orientados anteriormente. Ainda, 16 bares e adegas também foram alvo de medições e receberam advertência por excesso de barulho. Ao longo do fim de semana, a equipe de fiscalização segue de plantão e pronta para realizar outras operações e atender os chamados pontuais registrados pelos munícipes.

Nesta última semana, o Semasa e a Prefeitura interditaram três bares – dois no Jardim Santo André e um no Jardim Santa Cristina –, também por perturbação de sossego. Os três locais foram autuados em diversas oportunidades, receberam orientações, mas seguiam realizando eventos com música ao vivo durante as madrugadas, reunindo centenas de pessoas.

DENÚNCIAS

Os moradores podem fazer as denúncias no site do Semasa, (www.semasa.sp.gov.br) ou pelos telefones 0800-4848115 e 4433-9300 (ligação tarifada), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h