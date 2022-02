Seis a cada dez crianças testadas em Sto.André têm anticorpos da Covid

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 00:01



Santo André finalizou a primeira semana do estudo epidemiológico que vai medir quantas crianças de 6 meses a 4 anos já tiveram contato com a Covid-19 ou que ainda estejam infectadas pelo coronavírus. De acordo com dados enviados pela Prefeitura, foram realizados 269 testes, sendo que 146 (54,2%) apontaram que a criança já teve contato com o coronavírus e 11 (4%) ainda estavam contaminadas e transmitindo a doença. Ou seja, seis de cada dez crianças avaliadas já têm anticorpos.

O exame oferecido gratuitamente é do tipo sorológico, ou seja, quando é retirado um tubo de sangue da criança para análise laboratorial. O resultado pode sair em até 72 horas, mas normalmente é disponibilizado no mesmo dia da coleta. O teste não é obrigatório, mas para realizá-lo é necessário realizar o agendamento prévio por meio do link: https://bit.ly/testagem-educacao .

A Prefeitura escolheu essa faixa etária para o estudo porque é a única que ainda não pode receber os imunizantes contra a Covid no Brasil, já que as vacinas Pfizer, Coronavac e Janssen não possuem aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para este público.

Serão realizados 2.800 exames, e a ideia é obter uma amostra significativa de quantos andreenses até 4 anos já possuem anticorpos, o que pode ajudar na decisão de retomada presencial nas creches mantidas pelo município. “Este trabalho é mais um elemento para que possamos planejar e executar ações específicas de saúde para o público infantil. Queremos que o retorno às aulas seja seguro”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB). “Essa amostra de 2.800 pessoas é significativa para entendermos quanto o vírus circulou nesta faixa etária e isolar as crianças que devem estar assintomáticas, mas transmitindo o vírus”, acrescentou o secretário de Saúde de Santo André, Marcio Chaves.

A testagem será feita até 25 de fevereiro no Centro de Enfrentamento à Covid-19, que fica na Avenida Ramiro Colleoni, 220, na região central. Os testes utilizados pela cidade foram cedidos pelo Instituto Butantan para a Prefeitura de Santo André sem custo. É necessário apresentar o CPF ou a certidão de nascimento da criança, além de um documento do responsável. Não é preciso estar com sintomas de gripe ou Covid-19 para fazer o procedimento. “Recebemos esses testes e escolhemos essa faixa etária para o estudo porque é a única que ainda não pode ser vacinada. O município entrou apenas com a estrutura e com os profissionais que vão colher o material”, finalizou Chaves.