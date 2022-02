Correção: Brasil chega a 70,98% da população com vacinação completa contra covid

12/02/2022 | 20:50



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 12, a 168.128.166, o equivalente a 78,73% da população total. Nas últimas 24 horas, 341.951 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Ao todo, 152.496.015 milhões de pessoas tomaram as duas doses da vacina contra a covid, o que representa 70,98% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 195.396 vacinas foram administradas como 2ª dose.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (521.051 nas últimas 24 horas) e as doses únicas da Janssen (852), o Brasil administrou 1.059.250 doses neste sábado. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 5.580.066 doses, o equivalente a 27,22% deste público.