PM confirma morte de torcedor baleado perto do Allianz após derrota do Palmeiras

12/02/2022 | 19:53



Uma pessoa morreu nas imediações do estádio Allianz Parque, zona oeste da cidade, após confrontos entre torcedores do Palmeiras que acompanhavam pela televisão a decisão do Mundial Interclubes da Fifa, na tarde deste sábado.

Dante Luís faleceu depois de ter sido baleado na região do abdômen. Ele chegou a receber massagem cardíaca de pessoas que estavam próximas, ainda nas proximidades do estádio. Foi encaminhado em estado grave ao Hospital das Clínicas. A confirmação da morte foi feita pela Polícia Militar. A PM informou ainda que o autor do disparo foi detido e teve a arma apreendida. O caso foi registrado no 91º DP, na zona oeste. O objetivo da Polícia é descobrir as circunstâncias do crime. A PM informou ainda uma segunda prisão, de um homem que teria tentado atropelar policiais.

Ainda não há o total de feridos nos confrontos. Imagens da Band mostram um homem de camisa verde correndo com arma em punho e sendo perseguido por outros torcedores. "As imagens são nítidas com o homem armado. Ele está identificado e preso. Esse é um trabalho que a Polícia Civil e a nossa delegacia fazem sempre, no que se refere à violência entre as torcidas", explica o delegado Cesar Saad, titular da Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

Durante o tumulto, pedras e grades foram atiradas pelos torcedores contra os policiais, que foram acuados antes de receber apoio do Batalhão do Choque e Cavalaria da Polícia Militar. As câmeras também registraram várias brigas entre os torcedores. Em um deles, um jovem com camisa de uma torcida uniformizada apanhou de outros seis integrantes da torcida.

Policiais com escudo conseguiram dispersar os torcedores com balas de borracha e bombas. Houve tumulto e correria. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) resgataram outros palmeirenses feridos. A Secretaria de Segurança Pública informou que "imagens serão analisadas para a identificação de outros envolvidos. As forças policiais seguem na região fazendo monitoramento para impedir e intervir em possíveis novas ações".

Ainda não há informações precisas sobre o início da confusão. Os confrontos aconteceram durante a dispersão dos torcedores, depois da derrota do Palmeiras para o Chelsea por 2 a 1 na final disputada nos Emirados Árabes Unidos.