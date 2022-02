Morre torcedor do Palmeiras baleado durante confusão no entorno do Allianz Parque

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/02/2022 | 18:52



Um torcedor do Palmeiras morreu na tarde deste sábado após ser baleado durante briga entre torcedoras na rua Palestra Itália, em frente ao Allianz Parque. A confusão aconteceu logo após a derrota do time para o Chelsea, na final do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Segundo informações do delegado César Saad, da Drade (Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva), em entrevista à TV Bandeirantes, o homem chegou a ser levado para um hospital na Capital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pelo delegado.

Ainda segundo imagens mostradas pela TV Bandeirantes, os arredores do estágio tiveram momentos de confronto entre torcedores e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No local foram lançadas bombas de gás de pimenta pela PM contra os torcedores e ainda foram registrados pequenos confrontos entre torcedores também foram registrados.