Macacão usado por Juliette na final do BBB21 é arrematado em leilão por filha de Tom Cavalcante

Quase um ano já se passou desde a grande vitória de Juliette no BBB21, mas ainda é difícil de esquecer do look usado pela sister na final. O macacão prateado e cheio de brilhos deu o que falar e rendeu diversos elogios.

E agora, o look acaba de ganhar um guarda-roupas novo. Maria Cavalcante, filha de Tom Cavalcante, arrematou a peça em um leilão organizado por Whindersson Nunes, que tinha como objetivo ajudar as vítimas das enchentes na Bahia.

Quem deu a notícia foi ela mesma em suas redes sociais, revelando que se apaixonou por Juliette no reality e acompanhou toda sua trajetória no BBB. No Instagram, Maria escreveu:

Gente, lancei um video especial hoje contando o quanto estou feliz por ter arrematado o macacão da final do BBB da nossa amada Juliette. .Foi muito importante pra mim poder ajudar as vitimas do sul da Bahia e poder ter essa roupa que é tão importante pra mim e todos os cactos que amam a Ju. O vídeo completo ta no canal e o link está na Bio e nos stories!!!!

Segundo o Extra, o preço original da peça é de três mil e 120 reais, e Maria pagou quatro mil e 444 reais no leilão.

Chique, hein?

E Juliette não para! A ex-BBB participou recentemente do Verão TVZ, e soltou a voz ao lado de Thiaguinho e Pedro Sampaio! Com Thiaguinho a música foi mais lenta, os dois cantaram Viver Sem Ti.

Já com Pedro Sampaio a musa colocou todo mundo para dançar ao som de No Chão Novinha!