Após falar que Jade Picon queria ser a amante 17, Maíra Cardi explica: É uma brincadeira

12/02/2022 | 17:10



Sem freios na língua! Maíra Cardi não mediu palavras para mostrar seu descontentamento com Jade Picon e a forma com que a líder da semana tem tratado Arthur Aguiar. Em seus stories, a influenciadora fitness afirmou que a implicância da modelo com seu marido vem de uma paixão não correspondida.

-Só fala dele, não está conseguindo lidar com a paixão embutida. Esse negócio dela falar que sonha toda hora com ele. Sei não, coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão! Para chamar atenção! Presta atenção com tudo o que ela faz, fica procurando ele com os olhos para chamar atenção. Manda bala, Jade, faz teu jogo aí. No fim quem decide é o público, desabafou.

-Estou achando que ela quer ser a 17, Maíra completou se referindo às traições que houve da parte de Arthur no casamento dos dois.

Mais tarde, Cardi voltou as redes para explicar que sua fala foi apenas uma brincadeira e que não esperava que as pessoas fossem levar a sério.

-Essa piada da décima sétima é uma piada do Brasil inteiro. Meu público é mais velho, eu tenho 40 anos e estou acostumada a fazer piadas de humor ácido e as pessoas entenderem. Eu não achei que o público da Jade, por ser tão jovem, não entenderia. Isso é uma brincadeira, esclareceu.

A empresária também aproveitou o espaço para falar sobre o beijo de Jade e Paulo André.

Garota esperta pegou a letra da casa de vidro e não perdeu tempo! Coitado do PA!, comentou em uma publicação.

A fala da influencer vem da conversa de Jade com Larissa. A integrante da casa de vidro contou para a modelo que o público estava ansioso para vê-la com PA.