Inter busca empate com Napoli em jogo pela liderança e continua no topo na Itália

12/02/2022 | 16:55



A disputa pela liderança do Campeonato Italiano continua acirrada mesmo após o confronto direto entre Napoli e Internazionale neste sábado. Com o empate por 1 a 1 no estádio Diego Armando Maradona, a diferença de pontos entre as equipes permanece mínima, apenas um, com a Internazionale na primeira colocação. O jogo foi válido pela 25ª rodada da competição.

O ponto somado leva a Inter a 54 ganhos, na liderança. Vale destacar que a equipe de Milão possui um jogo a menos que o Napoli, que vem na segunda colocação, com 53 pontos somados. O Milan, que está em terceiro com 52 pontos, pode assumir a liderança neste domingo, quando enfrentará a Sampdoria no estádio San Siro.

O Napoli conseguiu abrir o placar logo no início da partida. Victor Oshimen sofreu pênalti e o VAR marcou. Lorenzo Insigne foi para a cobrança, o goleiro acertou o canto, mas a finalização forte do italiano parou no fundo das redes, logo aos 6 minutos. Pouco tempo depois, Zielinski quase ampliou ao acertar a trave da Inter. Sem criatividade, a Internazionale não conseguiu construir boas oportunidades ofensivas e o goleiro Ospina, do Napoli, teve vida tranquila nos 45 minutos iniciais.

Na volta do vestiário, a Inter mudou a postura e conseguiu marcar seu gol logo nos primeiros momentos. Após levantamento na área, a bola bateu na zaga e sobrou para Edin Dzeko, que finalizou muito bem e empatou a partida, logo no segundo minuto do segundo tempo. Foi o décimo gol do atacante, que chegou para substituir Lukaku, na atual edição do Campeonato Italiano.

Os dois times fizeram uma disputa intensa no segundo tempo. Mais agressiva que na metade inicial, a Inter se lançava ao ataque, mas o Napoli não deixou de criar. Aos 24, Handanovic salvou finalização perigosa de Elmas. A Inter ficou mais com a bola nos minutos finais, que tiveram muita entrega das duas equipes até o apito final.

Os dois times entram em campo por competições europeias na próxima semana. O Napoli enfrenta o Barcelona pela Liga Europa na quinta-feira, enquanto a Inter encara o Liverpool pela Liga dos Campeões na próxima quarta. Pelo Campeonato Italiano, no próximo fim de semana, o Napoli enfrenta o Cagliari e a Inter jogará contra o Sassuolo.

Também neste sábado, a Lazio derrotou o Bologna por 3 a 0, jogando em casa. O time de Roma está na sexta colocação, com 42 pontos. Já o Bologna ocupa o 13º lugar, com 28 pontos somados.