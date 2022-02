Luísa Sonza comenta sobre João Guilherme: Beija bem

12/02/2022 | 16:10



Luísa Sonza deu sua opinião sobre o beijo de João Guilherme na madrugada deste sábado, dia 12. O filho do cantor Leonardo foi ao show da artista com alguns amigos. Em um vídeo publicado pelo influenciador Mítico, o ator ganhou um elogio de Luísa.

- Para de ser gostoso, todo mundo quer beijar esse cara, o influencer brincou e João respondeu dizendo que levava vários foras.

Ao ouvir a conversa, Sonza deixou sua opinião sobre o ator.

- Ele beija bem, afirmou.

A cantora está solteira desde o fim de seu relacionamento com Vitão, em 2021. João Guilherme também não foi visto com mais ninguém desde seu término com Jade Picon.