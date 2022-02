Paulo André e Pedro Scooby são os anjos da semana no BBB 22; saiba como foi a prova!

12/02/2022 | 16:10



Neste sábado, dia 12, foi dia de Prova do Anjo no BBB22. Desta vez, a prova foi feita em duplas, e ao invés de apenas uma pessoa de tornar anjo, as duas da dupla vencedora levaram a melhor.

Além disso, cada um da dupla levou o prêmio de dez mil reais e dez anos de assinatura do Globoplay.

A dinâmica foi a seguinte: uma das duplas precisava encher um cone com água, correr até seu parceiro e despejar a água no cone que estava com ele. Depois, a pessoa que recebeu a água precisava levar até o outro lado, e despejá-la em um cilindro. Dentro dele havia uma bolinha vermelha, que ia subindo conforme o cilindro recebia água. No topo do cilindro havia uma grade, e as duas duplas que conseguissem fazer suas respectivas bolinhas chegarem no topo primeiro, deveriam pegá-las e apertar um botão.

Por conta da quantidade de participantes, a prova foi feita em duas etapas, assim como a prova do líder da última quinta-feira, dia 10. As duas duplas vencedoras de cada etapa competiram em uma rodada final para definir os grandes vencedores.

Na primeira etapa quem levou a melhor foram as duplas Eliezer e Brunna Gonçalves, e Natália e Douglas Silva.

Já na segunda, os vencedores foram Paulo André e Pedro Scooby, seguidos de Arthur Aguiar e Tiago Abravanel.

Na prova final, os competidores precisaram inverter as posições. Depois de muita correria e concentração, foi declarada a dupla vencedora: Paulo André e Pedro Scooby.

A dupla precisou escolher três pessoas para compôr o monstro, que consistia em uma pessoa ficar vestida de câmera e outras duas como rolo de filme. Eles decidiram colocar Lucas, Linn da Quebrada e Natália.

E aí, o que você achou da prova?