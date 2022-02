Palmeiras é derrotado pelo Chelsea na prorrogação e adia sonho no Mundial

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



12/02/2022



O Palmeiras foi derrotado na tarde deste sábado pelo Chelsea na final do Mundial de Clubes da Fifa, em partida disputada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O time inglês precisou da prorrogação após empate em 1 a 1 no tempo normal. Os gols foram marcados por Lukaku, do Chelsea, e Raphael Veiga, do Palmeiras, ambos no tempo normal, e Havertz, dos Blues, na prorrogação. O Verdão, que, assim, adia o sonho do bicampeonato mundial. O time de Abel Ferreira foi campeão há 61 anos.

Seis décadas após conquistar o primeiro título, o Palmeiras, que foi a campo com o mesmo time da última partida, na vitória por 2 a 0 sobre os egípcios do Al Ahly, buscava do bicampeonato do Mundial de Clubes da Fifa com objetivo de pôr fim a qualquer tipo de piada em relação ao tema. Não conseguiu. Mais bem prepardo do que no ano passado, quando perdeu para o Tigres, do México, na semifinal, e nos pênaltis para o mesmo Al Ahly, na disputa do terceiro lugar, o Verdão estava confiante.

O Chelsea, entretanto, que vinha de vitória apertada sobre o Al Hilal, 1 a 0, da Arábia Saudita, e buscava o seu primeiro título mundial, ignorou a confiança do Alviverde, soube defender e atacar com eficiência para vencer o Palmeiras e conquistar o inédito título



O sufoco que se esperava do Chelsea sobre o Verdão não aconteceu e primeiro tempo foi de bastante equilíbrio. O Verdão parecia um pouquinho mais nervoso, mas mostrava personalidade e explorava a velocidade de Dudu pela esquerda e Rony na direita. Os Blues povoavam o meio de campo, tinham mais domínio, ficava mais tempo com a bola e avançava sobre a saída do time de Abel Ferreira. Assim, chegava com mais perigo ao gol de Weverton.

O Palmeiras poderia ter tido melhor sorte se tivesse caprichado um pouquinho mais nas finalizações. Dudu, aos 23, balançou para a direita e para e esquerda, se livrou da marcação e bateu no anglo de Mendy, mas a bola passou por sobre o travessão. Aos 27 o mesmo Dudu se desequilibrou na frente do gol e bateu para fora. Aos 43, Zé Rafael demorar para bater e foi interceptado pela zaga azul. Pelo lado do Chelsea, Thiago Silva soltou a bomba de fora da área e Weverton pôs para escanteio. E foi só.

A segunda etapa cemeçou com terminou a primeira, com o Chelsea presssionando a saída do Palmeiras, que mal conseguia passar do meio. E fos Blues foram premiados. Kovacic abriu na esquerda para Hudson-Odoi, que cruzou na área; Lukaku, no meio da área, subiu mais do que Luan e testou firme contra o gol de Weverton: 1 a 0.

O Palmeiras, que parecai ter sentido o golpe, se recuperou. Aos 18, após cruzamento na área do Chelsea, Thiago Silva cortou com o braço. Pênalti confirmado pelo VAR. Raphael Veiga bateu e empatou: 1 a 1.

Com a igualdade o Verdão voltou a equilibrar o embate, mesmo assim dava espaços no meio as ingleses, que ficavam mais tempo e tocavam bem a bola. As duas equipes, entretanto, demonstravam cansaço. Nem mesmo as substituições de ambas equipes não foram suficientes para alterar o placar. O foi assim até o fim de do tempo normal.

O primeiro tempo da prorrogação foi marcado pela pressão do Chelsea sobre o Palmeiras. Recuado, o Alviverde apostava no esforçado Dudu, que não conseguia ganhar da zaga dos Bues.

A emoção tinha ficado para a segunda etapa da prorrogação. Pior para o Palmeiras, que, retraído, deixava Navarro sozinho contra a zaga adversária. O Chelsea criava as melhores oportunidades e foi premiado. Aos 9, Azpilicueta, em bate-rebate dentro da área, chutou e abola bateu na mão de Luan; pênalti mais uma vez confirmado pelo VAR. Havertz bateu e conveteu.

Sem outra saída, o Palmeiras foi para cima, mas, sem efetividade, não conseguia incomodar Mendy, o que se arrastou até o apito afinal. Chelsea campeão do Mundial de Clubes da Fifa.