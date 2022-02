Graciele Lacerda posa com Zezé di Camargo em banheiro e se declara: Não me aguento de felicidade e orgulho

12/02/2022 | 15:10



Que Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo são um dos casais mais famosos no Brasil, isso não é novidade.

Rodeados de fãs - e algumas polêmicas - os dois seguem juntos há mais de dez anos e, vira e mexe, encantam os internautas com cliques e declarações de amor, como foi o caso desta foto publicada por Graciele dos dois posando juntos em um banheiro.

Na legenda, a jornalista falou sobre o orgulho que sentiu ao ver seu amado cantando durante o lançamento de seu novo projeto, Rústico:

Eu e você, você e eu! Sim, juntinhos!!! Em todos os lugares e momentos! Brincadeiras a parte, esse post é para registrar e eternizar a noite de ontem, onde você começou uma nova etapa da sua vida. Sem pretensão, apenas buscando ser feliz e se realizar!!! Ser feliz é um dever é um direito de todos nós, e você mais do que ninguém merece!!! Sempre se doou, se anulou e priorizou os outros, a felicidade daqueles que ama! Hoje te ver no palco, com os olhos brilhando e cantando de forma tão linda me enche o coração de orgulho e gratidão a Deus! Me junto aos seus fãs para aplaudir seu sucesso e talento! E eu não me "aguento" de felicidade e orgulho. Por aqui sigo aplaudindo e amando. Meu amor, que Deus te abençoe hoje e sempre!

Zezé comentou na publicação, dizendo que ficou emocionado:

Depois de um depoimento desse: só lágrimas!! Obrigado meu amor!!

Um verdadeiro casalzão, né?