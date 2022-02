Participantes da casa de vidro são liberados para usar a piscina no BBB22

12/02/2022 | 15:10



Os participantes da casa de vidro foram surpreendidos pelo big boss na manhã deste sábado, dia 12. Depois de passarem a noite assistindo a festa do confinamento, a produção liberou para que Gustavo e Larissa entrassem na piscina enquanto os outros brothers estavam trancados na casa.

Os novos participantes estão há pouco tempo no programa, mas já movimentaram as coisas lá dentro. Enquanto os integrantes dos times pipoca e camarote enchiam Larissa e Gustavo de perguntas, Maria achou melhor não interagir muito com a dupla.

-Eles [Gustavo e Larissa] não pegaram a última semana. Segunda teve um jogo da discórdia f****o, terça uma eliminação que ninguém esperava. E cuidado com as informações e não se apeguem, porque é o ponto de vista de duas pessoas, ela alertou Eliezer.

Os novos membros não gostaram da falta de receptibilidade da sister e criticaram a cantora.

-Boa maneira de recepcionar. Ninguém é obrigado, mas por educação, afirmou a moradora da casa de vidro.

E aparentemente, o desentendimento de Larissa com Maria não é o único da nova participante com alguém da casa. Eslovênia surpreendeu a todos ao contar que já conhecia a influenciadora e que sua relação com ela não era das melhores.

-Tivemos uma mini treta. Era mais de uma amiga minha com ela, mas é coisa antiga. Mas eu quero falar com ela ainda, disse a Miss.

No quarto Lollipop, Linn da Quebrada também declarou sua desconfiança com os novos brothers.

-Larissa parece ser muito esperta e focada. Ela falou que quer ficar nos dois quartos. Eles só viam a edição, não o pay per view. A entrada dessas pessoas pode modificar tudo, comentou.

Enquanto as relações com o pessoal de fora da casa de vidro não parecem estar muito boas, Gustavo e Larissa estão se dando super bem. O advogado abriu seu coração em conversa com a parceira de confinamento e contou sobre sua vida íntima. Ele também explicou que teve problemas com impotência sexual depois de tomar remédio para frear a calvície.

-Começou a dar problema aí eu parei. Melhor ficar careca do que não funcionar. Isso acontece com apenas 10% das pessoas que usam o medicamento. Talvez seja algo da minha cabeça também.

Gustavo ainda comentou que já fez um tratamento para parar de crescer.

-Na época de 14 anos, estava me dedicando a carreira de modelo, e já tinha 1,70m. Aí, fui ao médico e ele falou que eu ia ter 2,10m e perguntou qual altura eu gostaria de ter. Eu falei 1,91m e ele falou que o máximo que ele conseguiria frear era até 1,95m. Aí comecei a tomar altas dosagens de hormônios, disse arrependido.