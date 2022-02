Real Madrid empata de novo com Villarreal e diminui vantagem na ponta do Espanhol

12/02/2022 | 14:55



Villarreal e Real Madrid voltaram a empatar por 0 a 0 neste sábado, jogando no estádio El Madrigal, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O placar é exatamente o mesmo pelo qual os dois clubes empataram no confronto do primeiro turno. Com o tropeço, o Real Madrid vê a vantagem na liderança diminuir. O time comandado por Carlo Ancelotti teve Bale e Marcelo como novidades na escalação. O brasileiro voltou a ganhar oportunidades no time em 2022.

O Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol, agora com 54 pontos e a vantagem para o vice-líder Sevilla, que venceu o Elche na última sexta-feira, diminuiu para quatro pontos. Já o Villarreal mantém viva a sua perseguição a uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. O time de Unai Emery é o quinto colocado, com 36 pontos, e chega a três jogos sem sofrer gols.

Diante de sua torcida, o Villarreal começou melhor na partida, enquanto o Real Madrid demorou para chegar bem ao ataque e teve suas principais oportunidades em chutes de fora da área. A equipe da casa conseguiu acertar uma bola na trave do time de Ancelotti em chute de Danjuma e ainda se manteve no ataque para novos lances de perigo até o fim da etapa inicial.

Uma das novidades do Real Madrid na partida, Gareth Bale obrigou Rulli a fazer boa defesa no segundo tempo, a bola ainda tocou na trave no lance. Na sequência, Rulli também parou uma finalização de perigo feita por Vinícius Júnior.

Nos minutos finais foi o goleiro Courtois quem trabalhou para manter o placar zerado. Em um grande lançamento no ataque do Villarreal, Diá tocou para Estupiñán e o goleiro madridista fez boa intervenção. A última grande chance do jogo foi mais uma a parar no travessão. Jovic finalizou de cavadinha, a bola bateu na trave e, na sequência, a zaga do Villarreal salvou em cima da linha.

O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei recentemente pelo Athletic Bilbao e divide suas atenções entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, pela qual enfrenta o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira no jogo de ida das oitavas de final. Também fora da Copa do Rei, o Villarreal segue na disputa da Liga dos Campeões e enfrentará a Juventus pelas oitavas no dia 22 de fevereiro. Antes disso, o time de Unai Emery entra em campo contra o Granada no próximo fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.

Mais cedo neste sábado pela 24ª rodada do torneio nacional, Cádiz e Celta Viga também empataram sem gols. O Celta é o nono colocado, enquanto o Cádiz está em 18º na luta contra o rebaixamento.