Rico Melquiades revela ter quebrado contrato com a MTV para participar de A Fazenda 13: -Ainda bem que eu ganhei o prêmio

12/02/2022 | 14:10



Rico Melquiades participou recentemente do Poddelas, e revelou diversas informações sobre como funciona o De Férias com o Ex, reality da MTV que fez parte.

O campeão de A Fazenda 13 contou que nada no reality é combinado ou com roteiro, a ideia passada se dá apenas por conta da edição.

- Tira isso da cabeça, Brasil, o De Férias não tem nada combinado. O único problema é que ele é editado, então ele passa para o público o que eles querem. Eu saí como o surtado brigão porque eles só colocaram isso na edição. Aquilo sou eu? Sou eu, porém eu não sou só aquilo. Eu tenho qualidades também.

Ele também revelou que quase chegou a ser expulso do programa por conta das confusões em que se envolveu.

- Faltou um fio de cabelo. Eu fui chamado pela direção e falaram: Olha, ou você se acalma ou você sai. A produção conversou comigo, psicóloga, e eu me acalmei por dois dias. Depois fiz tudo de novo.

E se você tem a curiosidade de saber como os ex que aparecem são selecionados, Rico explicou e contou como usou isso de estratégia para ficar conhecido na edição:

- Eles pedem uma lista de sete pessoas que você já namorou, já ficou ou só deu um beijinho. Os outros participantes deram muitas pessoas em que eles só tinham dado um selinho. Aí quando entrava, tanto faz, tanto fez, eles até falavam: Pode pegar meu ex, não me importo. Mas quando eu fui convidado, eu falei: Eu não vou para ser mais uma pessoa, eu não vou para entrar e sair do mesmo jeito. Eu quero causar e fazer meu nome. Por isso eu dei o nome de pessoas que se eu visse ficando com alguém lá, eu ia sentir. Eu quis sentir essa emoção.

Tudo isso resultou no convite para que Rico participasse de A Fazenda 13.

- Eu recebi o convite quando o De Férias com o Ex estava no ar ainda. Não precisei de ninguém para ir atrás, eles mesmos entraram em contato comigo.

Acontece que por ter participado do reality da MTV, Rico tinha um contrato com a emissora, e acabou o quebrando para ir para A Fazenda.

- Eu quebrei o contrato e tive que pagar 100 mil reais, não paguei ainda. Não sei nem se posso falar isso. Ainda bem que eu ganhei o prêmio da Fazenda, mas estamos negociando esse valor porque eu não estou doido de dar 100 mil não. E também estou negociando porque eles me querem na MTV.