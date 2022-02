Morre Ian McDonald, membro fundador da banda King Crimson

12/02/2022 | 13:11



2022 nem bem começou e já levou alguns grandes nomes da cena do entretenimento mundial. O músico britânico Ian McDonald faleceu aos 75 anos de idade, neste sábado, dia 12, por conta do câncer.

A morte do artista foi divulgada pela gravadora da King Crimson. Na web, a Discipline Global Mobile compartilhou a publicação do filho do musicista, que lamentava a morte do pai.

Estou profundamente triste em anunciar que o meu pai faleceu ontem de cancro. Ele foi incrivelmente corajoso, nunca perdeu a sua bondade e senso de humor, mesmo numa situação difícil, escreveu.

Ian ficou conhecido por ser membro fundador da banda de sucesso, que é considerada a pioneira do rock progressivo.