Príncipe Charles expulsa irmão de residência real após acusações de abuso sexual

12/02/2022 | 12:11



Clima de tensão na realeza! Ao que parece, Príncipe Charles não deseja que as acusações de abuso sexual envolvendo o seu irmão alcancem o núcleo da família real, portanto, o baniu do castelo Windsor - uma das principais residências da família britânica. O jornal The Sun noticiou a expulsão e acrescentou que o pai de Harry e William está decepcionado com Príncipe Andrew porque ele havia prometido que se livraria de todos os rumores envolvendo o caso de pedofilia.

Príncipe Andrew enfrenta um processo pelo abuso sexual de Virginia Giuffre desde 2001, quando ela ainda tinha 17 anos de idade. Recentemente, o irmão do príncipe enviou um documento à corte britânica que nega a acusação e seu envolvimento na rede criminosa de tráfico e exploração de mulheres de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

Charles quer Andrew fora de sua linha de visão e fora de cena. Ele foi avisado para manter a cabeça baixa, revelou uma fonte ao jornal. Ele não quer que Andrew seja fotografado todos os dias parecendo feliz e acenando enquanto é levado ao castelo.

Enquanto o estresse reina na Inglaterra, Príncipe William estava do outro lado do mundo em uma missão diplomática pacífica. O membro da família real fez a primeira visita aos Emirados Árabes para discutir a agenda ambiental e climática, na última quinta-feira, dia 10, e anunciou sua empolgação na web.

Empolgado para chegar a Dubai, ele tweetou.

William visitou pontos importantes de preservação do país, como os manguezais de Jubail, além de entregar o prêmio The Earthsot (O Objetivo da Terra) na ExpoDubai.

- Espero que participar dessa exposição hoje inspire vocês. Devo lembrá-los de que temos motivos para ter esperança. Nosso futuro ainda não está definido, disse em seu discurso.

O filho de Charles tem compartilhado todas a viagem nas redes sociais, sempre explicando o objetivo de cada visita.

Esses parques também desempenham um papel em suas comunidades, especialmente para a próxima geração, e é ótimo ver que existam programas para inspirar os jovens a se tornarem os líderes ambientais de amanhã, disse na legenda da publicação em que mostrava os manguezais.