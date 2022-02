Bárbara Evans completa 30 semanas de gestação: Ansiedade e medo

12/02/2022 | 11:10



Não é novidade para ninguém que a gravidez e a maternidade não são um mar de rosas! Em entrevistas, e até nas redes sociais, diversas famosas fazem questão de desmistificar a ideia de ser uma mãe perfeita, relatando aos seguidores e fãs que também enfrentam dificuldades na maternidade. Bárbara Evans, por exemplo, que passou por um longo processo de fertilização in vitro e está esperando a primeira filha com o empresário Gustavo Theodoro, admitiu o medo e a ansiedade.

A modelo completou 30 semanas de gestação da pequena Ayla e aproveitou para fazer um ensaio pomposo:

Hoje completamos 30 semanas de gestação. A ansiedade aumenta e o medo também. Ansiedade de poder estar com ela nos braços, medo de ela vir antes do tempo. Mas vamos vivendo um dia de cada vez! Ah, as dores também vão aumentando, mas faz parte, né?! Ela já está super grandona, 41 centímetros e mais de um quilo. Optei pelo parto cesárea, e marquei para a primeira quinzena da abril! Vem uma Ariana por aí, pessoal!