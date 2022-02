Netuno busca dar sequência à evolução no Estadual

Dérek Bittencourt

O Água Santa demorou para engrenar no Paulistão. Foram três derrotas nas primeiras rodadas, precedidas por um triunfo e um empate, que tiraram o time da lanterna. Hoje, às 16h, o Netuno visita o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na tentativa de dar sequência à evolução na competição diante de adversário direto na classificação geral.



Para este embate, o técnico Sérgio Guedes ganhou importante reforço, caso do volante Caíque, um dos principais nomes contratados pelo Água Santa para esta temporada. Ele ficou de fora das últimas rodadas em razão de lesão no joelho esquerdo.



“Para nós, jogadores, é momento muito difícil ter de ficar de fora por lesão. Odeio ter de passar pelo departamento médico, ficar fora de treino, jogo e tal, mas graças a Deus já passou, estou bem, feliz em voltar ao time e poder ajudar a equipe”, afirmou Caíque, que acredita na possibilidade do triunfo do Netuno no Interior. “Expectativa é das melhores. Temos elenco qualificado, temos ciência dos bons jogos que estamos fazendo. Infelizmente em alguns aconteceu de a bola não entrar, mas faz parte do futebol. Vamos continuar trabalhando para sair de Ribeirão com placar positivo para nós, para dar sequência ao campeonato. A torcida pode esperar que falta de empenho não vai ter da nossa parte, para voltarmos para casa com os três pontos”, emendou.



Por outro lado, Sérgio Guedes não terá três importantes peças do sistema defensivo, casos do zagueiro Hélder e dos volantes Rodrigo Sam e Cristiano. Todos receberam o terceiro cartão amarelo contra o Ituano. O atacante Denilson, com lesão muscular, também está fora de combate.