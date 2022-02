Santo André tenta se recuperar em visita da Ferroviária

Dérek Bittencourt

12/02/2022



Depois de dois vacilos na reta final dos jogos contra Mirassol e São Paulo, que custaram quatro pontos fundamentais no Campeonato Paulista, o Santo André espera fazer a lição de casa e voltar a vencer na competição. Último colocado do Grupo D, com cinco pontos, o Ramalhão recebe – a partir das 18h30, no Estádio Bruno Daniel – a Ferroviária, vice-líder do Grupo B, com seis.



Depois de poupar dez dos 11 titulares no duelo com o São Paulo, o técnico Thiago Carpini deverá retornar com o time principal. Daqueles que iniciaram no revés por 1 a 0 para o Tricolor, somente o volante Serginho começa o compromisso de hoje.



Aliás, segundo o veterano jogador, a expectativa é a de que o time tenha aprendido com os erros cometidos nas rodadas anteriores. “Sentimos muito por isso (pontos perdidos), porque irão fazer falta no decorrer da competição. A gente tem de estar mais ligado nos finais dos jogos, com a atenção redobrada para não sofrer nos próximos jogos o que sofremos contra Mirassol e São Paulo”, disse Serginho, que tentou justificar o que aconteceu com o time nos dois casos. “Bate cansaço, a gente desliga um pouco, o que é natural. Tentar estar ligado até os acréscimos para não ser surpreendidos nos próximos jogos”, emendou.



O Ramalhão tem dois duelos em sequência como mandante: hoje, recebe a Ferroviária, e na terça o Novorizontino. “São jogos de suma importância para a gente pontuar. A gente conta com os fatores campo e torcida. Serão partidas difíceis, uma contra um time que vive bom momento, outra nem tanto, mas faremos nosso melhor para sair com pelo menos quatro ou até seis pontos, que nos ajudarão muito para conseguir coisas boas dentro da competição”, finalizou Serginho.<TL>