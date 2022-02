Palmeiras decide Mundial de Clubes em duelo com o inglês Chelsea

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



12/02/2022 | 09:12



Chegou o dia mais aguardado pela torcida alviverde nos últimos 61 anos. A partir das 13h30, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o Palmeiras mede forças com o Chelsea-ING, em jogo único pela final do Mundial de Clubes da Fifa. Seis décadas após conquistar seu primeiro título, o Verdão vai a campo em busca do bicampeonato, sendo o primeiro neste formato, colocando ponto final a qualquer gracejo dos rivais. Melhor preparado do que no ano passado, quando caiu na semifinal contra o Tigres-MEX e perdeu também a disputa do terceiro lugar para o Al Ahly-EGI, desta vez a equipe brasileira passou com certa facilidade pelos egípcios na semi e chega para enfrentar os ingleses em um misto de confiança e respeito.



O técnico Abel Ferreira, grande estrategista e habilidoso com as palavras, vem trabalhando com o grupo desde o título da Libertadores, em dezembro. Mais do que o físico e o tático, o português buscou fortalecer o mental do grupo alviverde. E agora é hora dos atletas colocarem em prática.



“Vamos entrar no que somos bons, na coragem, na valentia, com a bola ter coragem para impor nosso jogo, fintar, driblar, dar mais que um toque. Que os jogadores tenham a cabeça em paz para colocar tudo a serviço do coletivo. Juntar o talento com o trabalho, porque aí seguramente a vitória fica mais próxima. Parece complicado, mas não é. Não sei se vamos ganhar ou não, mas eu e eles sabemos o que temos de fazer”, declarou ontem, em coletiva, Abel Ferreira.



Assim, a expectativa palmeirense é alcançar este tão esperado título. “Acho que vamos surpreender, sim, e sair campeões, com fé em Deus. O Chelsea gosta dos contra-ataques, gosta de ter a bola, os laterais apoiam bastante. Vai dar um jogão”, afirmou o jovem volante Danilo.



Do lado inglês, o Chelsea busca seu primeiro mundial. Na outra vez que chegou à decisão, em 2012, perdeu para o Corinthians, por 1 a 0. “Espero um jogo muito difícil. São fortes, mas estamos preparados. Também somos fortes”, disse o auxiliar dos Blues, o húngaro Zsolt Low.

Torcida alviverde encanta palmeirenses e adversários

A torcida do Palmeiras vem fazendo bonito nos Emirados Árabes. Desde a partida contra o Al Ahly, quando cantou durante todo o tempo, até os dias entre o duelo com os egípcios e o confronto de hoje, quando tomaram conta de Abu Dhabi pintando a capital do país de verde e branco e fazendo ecoar as músicas alusivas ao Verdão, tanto a mídia internacional quanto os adversários e os próprios jogadores alviverdes, é claro, não pouparam elogios aos fãs.



“Os torcedores são incríveis. Thiago Silva me falou sobre os torcedores. Será um jogo ‘fora de casa’ para nós”, previu o auxiliar técnico do Chelsea, o húngaro Zsolt Low. “Quando jogamos grandes jogos, o suporte é inexplicável. O carinho, o apoio é incrível. Eles vivem o futebol de forma totalmente diferente, com mais paixão do que o resto. Para ser honesto, ficamos chocados ao ver o número de torcedores. Eu acho que foi muito legal. Acho que nossos rivais também sentiram isso. Para nós também foi fundamental motivar os jogadores. E a festa foi selada pela vitória”, declarou o zagueiro e capitão Gustavo Gómez.



Entre estes torcedores que estão nos Emirados Árabes figuram dois personagens bastante conhecidos no Grande ABC, casos dos mauaenses Silvia e Nickollas Grecco. Eles acompanharam a semifinal no estádio, onde estarão novamente hoje para incentivar o Verdão.



NA REGIÃO

Diversos estabelecimentos do Grande ABC promovem promoções e convidam os torcedores palmeirenses para acompanhar a partida, com direito a telão, almoço e bebidas. São estes os casos, por exemplo, do Quintal Del Carmem e do Boteco Maria, em Santo André, do Boteco São Bernardo e do Liverpool Bar, em São Bernardo. Bares e restaurantes da Avenida Goiás, em São Caetano, também estarão prontos para receber os torcedores. A via é tradicional ponto de comemoração de títulos do clube.<TL>