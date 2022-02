Paulo Serra vê a quarta dose contra Covid como começo de novo ciclo

Anderson Fattori

12/02/2022 | 08:56



O governador João Doria (PSDB) causou polêmica na quarta-feira ao anunciar que todos os moradores do Estado de São Paulo vão receber, ainda sem programação definida, a quarta dose da vacina contra a Covid, se antecipando a estudo em andamento do Ministério da Saúde que não chegou à conclusão sobre a necessidade do reforço. Na região, o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), concorda que haja necessidade de mais um reforço, mas prefere adotar discurso de que se trata da primeira dose de um novo ciclo, assim como ocorre com o imunizante da Influenza.



No entendimento do chefe do Executivo andreense, incluir uma quarta e depois quinta dose no calendário poderia atrapalhar a adesão da população. “Acredito que vamos tomar três doses por ano da vacina contra a Covid, até que se mude o processo, apareça uma vacina única. Mas, no modelo que temos hoje, prefiro dizer que vamos ter um novo ciclo vacinal de três doses. Daqui a pouco vamos falar de quinta e sexta dose e as pessoas não vão tomar achando que com duas ou três doses estão protegidas”, argumentou o tucano.



Paulo Serra citou a perda de eficácia das vacinas contra a Covid com o passar dos dias. “Não tinha nenhuma dúvida de que a gente tomaria outras doses, até porque (a eficácia dos) imunizantes têm data de validade, como acontece com a vacina da gripe. Profissionais de saúde têm um ano da primeira dose. Importante é reforçar a proteção e os estudos mostram que a imunização cai com o tempo, em especial para quem tem acima de 60 anos”, comentou o prefeito.



A expectativa do tucano é que a vacina da Covid seja parecida com a da Influenza, ou seja, será adaptada todos os anos para neutralizar as variantes que mais circulam no País. Até por isso, Paulo Serra disse que vai manter as estruturas de drives-thrus na cidade. “Estamos licitando cinco drives permanentes neste ano, nos preparando porque vai começar esse novo ciclo contra a Covid. Na minha conta isso iniciaria em abril ou maio. E vai chegar a vacina da gripe no fim de fevereiro ou início de março, que é a tetravalente, já eficaz contra as novas cepas”, finalizou Paulo Serra.