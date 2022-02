Acácio Miranda troca Consórcio Intermunicipal do Grande ABC pela Capital a partir de março

Daniel Tossato

12/02/2022 | 08:18



O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda, vai assumir a Secretaria de Limpeza Urbana da Capital, a partir de março. O convite foi concretizado ontem à tarde pelo prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).



Miranda recebeu convite diretamente do chefe do Executivo da Capital. Nunes e o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que também é o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, se reuniram na tarde de ontem para tratar da ida do secretário executivo à gestão paulistana.



“Recebemos o convite com muita alegria e comprometimento. Mais uma vez, Santo André exporta bons quadros para atuar em desafios na Capital e no governo do Estado, em desafios maiores, que fortalecem o vínculo e a proximidade da nossa cidade e do Grande ABC com São Paulo, trazendo representatividade”, destacou o prefeito de Santo André, Paulo Serra.



Acácio Miranda é advogado e esteve à frente do Consórcio desde janeiro de 2021. Atuou também como subprefeito de Pinheiros, de 2019 a 2021, com ampla experiência em cargos técnicos na gestão pública regional e estadual.



“Este convite representa dois desafios: o primeiro é ligado ao convite do prefeito (Ricardo Nunes), já que ele reconhece minha atuação como subprefeito tempos atrás. O segundo é sobre mina atuação no Consórcio. O que fizemos na entidade acabou reverberando além do Grande ABC. Por isso o desafio de carregar estes legados”, declarou.



Acácio Miranda revelou que a articulação para assumir a pasta de Limpeza Urbana da Capital teve início em janeiro. “Tudo começou no início deste ano. Como já tive experiência na Capital, o que me aproximou do prefeito Ricardo Nunes, a situação ficou mais fácil de ser concretizada” , avaliou.



Desde o início do ano passado, o secretário executivo colocou a entidade regional à disposição dos prefeitos do Grande ABC nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e para demandas históricas das sete cidades, atuando junto aos governos estadual e federal para viabilização de recursos e projetos em benefício de toda a região.



O Consórcio Intermunicipal também promoveu uma série de encontros com os presidentes das câmaras municipais e vereadores da região, com o objetivo de fortalecer o relacionamento com os representantes dos Legislativos das sete cidades.



OUTROS NOMES

Além de Acácio Miranda, outros nomes que atuavam na Prefeitura de Santo André assumiram cargos importantes em outras gestões. Silvia Prin Grecco passou a comandar a pasta de Pessoas com Deficiência na Capital, no ano passado. Ela atuava em secretaria homônima na gestão andreense.



Antes disso, em 2019, o ex-secretário de Habitação de Santo André Fernando Marangoni aceitou atuar como secretário executivo de Habitação no governo do Estado de São Paulo.