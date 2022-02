Amendoim competitivo

Do Diário do Grande ABC



11/02/2022 | 23:59



Toda vez que você abre embalagem de pé de moleque ou de paçoca, consome saboroso amendoim torrado ou em pasta. Sabia que você está contribuindo para a movimentação de importante setor do agronegócio no Estado de São Paulo, responsável por 93% de todo o amendoim produzido no País? A safra 2021/22 no Estado está estimada em 589,2 mil toneladas, segundo dados do primeiro levantamento da safra de grãos para o período, publicado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) recentemente. Este volume representa aumento de 4,9% em relação à temporada anterior.



O amendoim paulista é exportado e consumido na Rússia, União Europeia, com destaque para a Itália, Argélia e China. O valor arrecadado com essas transações chegou a US$ 276 milhões em 2020.



Os responsáveis por esse sucesso são 1.500 valorosos produtores rurais das cidades de Tupã, São José do Rio Preto, Jaboticabal, Presidente Prudente, Marília, Barretos, Assis, Lins, Catanduva e Ribeirão Preto.



Outra boa notícia é que os efeitos positivos do decreto 66.391, assinado pelo então governador em exercício Rodrigo Garcia, começarão a aparecer nos próximos meses.



De acordo com a nova lei, cerealistas paulistas, mesmo aqueles que não possuem maquinário próprio, passaram a ter direito de ser credenciados junto à Secretaria da Fazenda para receber repasse de crédito de impostos. A conquista dará mais competitividade ao amendoim paulista, com qualidade, preço e geração de empregos.



A mobilização, que culminou com a assinatura da nova lei, começou há cerca de três anos, encabeçada pela Abeaesp (Associação dos Beneficiadores e Exportadores de Amendoim do Estado de São Paulo).



Gostaria de destacar, também, as participações do deputado estadual Ricardo Madalena, do vereador de Tupã Alexandre Scombatti, além de grande número de empresários, como Cristiano Zanguetin Fantin, da Abeaesp, do presidente da Câmara Setorial do Amendoim, Luiz Antônio dos Santos Vizeu, e dos técnicos interessados na evolução da cultura de amendoim no Estado. A lei foi aprovada graças à visão e ao empenho do então governador em exercício Rodrigo Garcia, que desde as primeiras reuniões foi sensível às justas demandas.



A nova lei tem enorme importância para os produtores, beneficiadores e toda a cadeia do amendoim. Representa forte alavanca no desenvolvimento das regiões produtoras e de todo o Estado, incluindo a geração de mais empregos, além de continuar contribuindo com impostos que se transformam em importantes obras em benefício dos paulistas.



Luiz Carlos Motta é deputado federal (PL/SP).



PALAVRA DO LEITOR

Macuco

Enquanto isso, você espera anos para fazer exame do coração (Prefeitura de Mauá destina R$ 6 milhões à urbanização do núcleo Chafick Macuco). Simples eletrocardiograma você não consegue fazer na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Assis, porque não tem o aparelho.

Cida Ribeiro

do Facebook



Enfermagem

Um leitor utilizou esse espaço para reclamar do atendimento da UBS Piraporinha (UBS Piraporinha, dia 9). Acho saudável a população manifestar-se sobre serviços públicos prestados e pagos com nossos impostos (extorsivos, por sinal), que, se bem empregados e sem desvios, poderiam gerar serviços de alta qualidade. Mas gostaria de atentar para trecho em que o missivista diz: ‘Não é possível marcar consulta, precisa passar no tal acolhimento e a enfermeira vai decidir se vai ou não passar com o médico’. É preciso esclarecer que o enfermeiro é profissional qualificado e preparado para realizar o acolhimento não apenas nas UBS, como nos serviços de emergência. A enfermagem, apesar de pouco valorizada, é que mantém a qualidade das vacinas, chefia equipes de saúde da família, entre muitas atividades para manter as unidades funcionando. O primeiro atendimento pelos enfermeiros também ocorre em outros países. Acreditem, saúde como a nossa, que é médico-centrada, não é boa para população. Com protocolos e responsabilidade a enfermagem pode prestar enormes serviços à comunidade.

Roberto Canavezzi

São Caetano



Exploração

O mundo foi criado por Deus e é regido por leis. Ensinam os mestres de sabedoria que existem três leis básicas: evolução, reencarnação e karma. Evolução é o propósito. Reencarnação, o método. Karma, o mecanismo regulador que faz com que tudo esteja dentro da lei, que a tudo e todos rege. Sendo o Brasil o País mais miscigenado do mundo, a nobre raça negra não deve permitir a exploração política de seus problemas por pessoas sem consciência. O que aconteceu no Brasil, com a escravidão africana, está dentro do contexto de karma pendente gerado na Lemúria. Houvesse consciência espiritual e o único semblante dos nossos irmãos negros seria o de agradecimento a Deus. Os três estoques raciais presentes na miscigenação racial brasileira (caucasoide, mongoloide e negroide) são igualmente necessários para o surgimento, nestas plagas, da futura raça dourada, mencionada em textos esotéricos. Deus sabe o que faz.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André



Vacinação

Mauá não tem prefeito (Cobertura vacinal das crianças fica distante da meta na região). Nada funciona direito.

Eder Rodrigues

do Instagram



Passaporte vacinal

Medida draconiana e autoritária (Prefeitura de Diadema livra supermercados do passaporte da vacina). Lamentável a Prefeitura adotar medidas coercitivas que não resolvem o problema da disseminação do vírus.

Ygor Akihiro

do Instagram



O silêncio

Poucas coisas me incomodam tanto quanto ouvir que ‘palavras não adiantam nada, não resolvem o problema brasileiro’. Olho para os livros que me envolvem cá onde trabalho. Milhões de palavras produzidas por pessoas que passaram suas vidas dedicadas a escrevê-las! Entre eles, alguns livros volumosos, encadernados, com obras-primas da retórica universal. Palavras que impulsionaram ações que barraram o desastroso caudal por onde a civilização era arrastada. Obras que integram os anais do tempo em que foram escritas. Diferentemente do que afirmam aqueles que recusam às palavras o devido valor, foi o silêncio que nos trouxe até aqui. Martin Luther King, num de seus discursos, sentenciou: ‘No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos’.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)