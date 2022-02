Equipe Ambiental de Ribeirão Pires resgata pica-pau dentro de supermercado

Da Redação



11/02/2022 | 17:54



O Departamento de Proteção à Fauna e Bem Estar Animal, realizou na manhã desta sexta-feira (11), o resgate de um pica-pau-de-cabeça-amarela, que estava dentro de um supermercado no bairro Santana.

A equipe foi acionada por funcionários do comércio, que avistaram a ave dentro do estabelecimento. “Na hora da avaliação, foi constatado que o animal está um pouco desidratado, cansado e com dificuldades de voo. Ele já recebeu soro e vitaminas e ficará com a gente até que consiga viver bem na natureza”, explicou a veterinária da equipe Maria Helena Cavallari.

Pica-pau-cabeça-amarela - Também chamado de cabeça-de-velho, joão-velho, pica-pau-amarelo, pica-pau-loiro, pica-pau-velho e pica-pau-cabeça-de-fogo, a ave costuma ter entre 27 e 30 centímetros e pesa entre entre 110 e 165 gramas. O pássaro é típico da região de Mata Atlântica, onde se localiza a Estância, com representantes da espécie em todos os estados do Sul e Sudeste, além da Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.