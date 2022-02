Pousada em São Francisco Xavier tem pacote especial de Carnaval

Redação

Do Rota de Férias



11/02/2022 | 16:55



O pequeno distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos (SP), é o destino perfeito para quem quer aproveitar o Carnaval em um ambiente tranquilo e longe de aglomerações. Situada no alto da Serra da Mantiqueira, a Pousada Vila Santa Bárbara preparou pacotes especiais para celebrar a data.

Carnaval em São Francisco Xavier

A Pousada Vila Santa Bárbara fica em uma área de 150 mil metros quadrados e tem apenas nove chalés, o que garante muita privacidade. Todas as acomodações contam com lareira, cama queen size, ducha a gás, secador de cabelos, aquecedor de ambiente a óleo, tv com canais a cabo, frigobar, ventilador, lareira, ar-condicionado e varanda com rede e vista para as montanhas.

Nos bangalôs, os hóspedes podem aproveitar ofurô, lareira e ar condicionado. Para famílias grandes, há opções de casas que acomodam até cinco pessoas, com cozinha integrada equipada com microondas, frigobar e fogão de quatro bocas.

Nas redondezas, é possível encontrar diversas opções de passeios em contato com a natureza, como trilhas, cachoeiras e observação dos pássaros, além de uma excelente gastronomia. E os hóspedes também podem contemplar a linda paisagem da serra ou simplesmente descansar ao som da água dos dois rios que cruzam a propriedade.

Os pacotes de Carnaval são de cinco diárias e custam a partir de R$ 3.650 para o casal, com café da manhã incluso.

