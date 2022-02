Obituário - 13 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 05:34



SANTO ANDRÉ

Julia da Costa Sebriano, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, São Paulo, Capital.

Abel Taboada, 89. Natural da Argentina. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Geraldo José de Souza, 88. Natural de Bragança Paulista. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicto Paulo de Oliveira, 80. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Eraldo Pereira da Silva, 60. Natural de Santa Maria do Cambucá (Pernambuco). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Carpinteiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anita Lucas da Cunha, 53. Natural de Ouro Verde (São Paulo). Residia no Jardim Novo Pantanal, e São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Valdirene Moraes da Silva, 52. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no Jardim Castro Alves, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Embu das Artes (São Paulo).



SÃO BERNARDO

José Gomes Andrade, 103. Natural de Umbaúba (Sergipe). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Cemitério do Baeta.

Conceição Marque da Silva, 96. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 90. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zulmira Teodoro Carneiro Matheos, 94. Natural de Arealva (São Paulo). Residia na Vila Alvinópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Analdia Soares da Cunha Silveira, 89. Natural de Caraguatatuba (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério do Baeta.

Laurindo Barbosa, 86. Natural de Amambaí (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Sétima Narciso Oliveira, 84. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Odécio Ribeiro, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Maria José Luque Gerke, 77. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia em Sumaré (São Paulo). Dia 9. Cemitério da Saudade, em Sumaré.

José Bernardino de Almeida, 74. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Dionice Cassiano Nakahara, 69. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério dos Amarais, em Campinas (São Paulo).

José Sobrinho Pereira dos Santos, 66. Natural de Rio Formoso (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

José Eronildo da Silva, 66. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

Maria de Fátima Neves, 64. Natural de São José da Bela Vista (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Tânia Meneguelli Suzuki, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Valéria Maria Domingos, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Paulo Roberto Pires de Oliveira, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Nicole Roberta Frezzato, 34. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Walisson Antonio de Paula, 44. Natural de Cristais (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

João Madail de Paiva Neves, 91. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9, em Santo André. Memorial Planalto.

Rubens Clovis Rosset, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Manoel Blanco Salas, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Terezinha de Souza Brito, 78. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Antonio Molina Cabral, 76. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dionísio Ignacio, 75. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilson Sérgio Ferri, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Covacevive, 68. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 9. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Lairton Machi, 75. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Josefina Zamengo Cruz, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residi no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Furtuoso de Lima, 64. Natural da Lagoa do Ouro (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Pedro dos Santos de Alcântara, 63. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Vanderlei Donizeti Pereira Urbano, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto de Sousa, 56. Natural de São Paulo, Capital. Reisdia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema

Carlinhos Gonçalves Cordeiro, 40. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.



M A U Á

Abdias Francisco de Sobral, 99. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 9, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Maria José Pinheiro, 89. Natura de Jaguaretama (Ceará). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Delonita Justiniano da Costa, 72. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Fernando Donisete Amorim, 54. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Helena Pessoti Thomaz, 84. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 9.Cemitério São José.