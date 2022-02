Jayme Matarazzo e Luiza Tellechea batizam o filho Antonio: Dia abençoado

11/02/2022 | 16:10



Jayme Matarazzo e Luiza Tellechea compartilharam nas redes sociais alguns registros do batizado do filho Antonio, de um ano de vida. A cerimônia foi realizada no último domingo, dia 10, na Capela Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Na legenda das fotos no Instagram, Jayme escreveu:

Batizado do Antonio. Dia abençoado e muito iluminado.

Luiza também falou sobre o batizado do herdeiro e publicou um longo texto para comemorar a data.

No dia seguinte do aniversário, celebramos o batizado, o nascimento do Antonio na FÉ. Estar conectada, me ouvir, me compreender está relacionado com rezar, meditar, estar na natureza, sentir Deus? Isso me traz paz, me traz luz para iluminar caminhos, me deixa em sinergia comigo mesma, me traz mais clareza e confiança. Esse é um dos ensinamentos que quero passar para o meu filho. Ter FÉ, acreditar, se escutar, se conectar consigo mesmo e encontrar PAZ.

Em seguida, a empresária conta sobre o momento em que descobriu a gravidez.

A primeira vez que senti que estava grávida, estava rezando para Santo Antonio, era o dia dele. Pensei que se realmente estivesse e meu marido topasse, se chamaria Antonio. Nessa noite passamos o jantar falando disso. Dias depois confirmamos a gravidez e em seguida descobrimos que seria um guri. Nós já sabíamos que era tu, Antonio. Ele nasceu abençoado por Deus. Cada vez que olho nos olhos dele e vejo todo o brilho, luz e pureza tenho ainda mais certeza disso. Que o Espírito Santo, Santo Antonio, Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo te protejam e te iluminem sempre. Que assim seja. Amém.