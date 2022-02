Secretário-executivo do Consórcio, Acácio Miranda assume secretaria na Capital

Da Redação



11/02/2022 | 15:32



O secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda, vai assumir a Secretaria de Limpeza Urbana da Capital, a partir de março. O convite foi concretizado hoje à tarde pelo prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

Miranda recebeu convite diretamente do prefeito de São Paulo. Nunes e o prefeito de Santo André, que também é o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), se reuniram nesta tarde para tratar da ida do secretário-executivo à gestão do prefeito da Capital.

“Recebemos o convite com muita alegria e comprometimento. Mais uma vez, Santo André exporta bons quadros para atuar em desafios na Capital e no Governo do Estado, em desafios maiores, que fortalecem o vínculo e a proximidade da nossa cidade e do Grande ABC com São Paulo, trazendo representatividade”, destacou o prefeito de Santo André, Paulo Serra.

Acácio Miranda é advogado e esteve à frente do Consórcio desde janeiro de 2021. Atuou também como subprefeito de Pinheiros, de 2019 a 2021, com ampla experiência em cargos técnicos na gestão pública regional e estadual.

"Este convite representa dois desafios: o primeiro é ligado ao convite do prefeito (Ricardo Nunes), já que ele reconhece minha atuação como subprefeito tempos atrás. O segundo é sobre mina atuação no Cnonsórcio. O que fizemos na entidade acabou reverberando além do Grande ABC. Por isso o desafio de carregar estes legados", declarou.

Acácio revelou que a articulação para assumir a pasta de Limpeza Urbana da Capital teve início ainda neste ano. "Tudo começou no início deste ano. Como já tive experiência na Capital, o que me aproximou do prefeito Ricardo Nunes, a situação ficou mais fácil de ser concretizada" , avaliou.