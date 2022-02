Estado de Ontário declara emergência em meio a protestos de caminhoneiros

11/02/2022 | 15:17



O governo de Ontário, no Canadá, declarou Estado de Emergência nesta sexta-feira, 11, em reação aos protestos de caminhoneiros que bloquearam rodovias e dificultam o fluxo de bens e pessoas na fronteira com os Estados Unidos.

Desde a última segunda-feira, dezenas de motoristas protestam contra as restrições à mobilidade no Canadá, em meio ao avanço do coronavírus, implementadas pelo primeiro ministro do país, Justin Trudeau. Os manifestantes bloquearam a ponte Embaixador, que conecta a cidade de Windsor, em Ontário, a Detroit, nos EUA. Na capital Ottawa, caminhoneiros provocaram paralisações no centro da cidade.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse que convocará o gabinete provincial no sábado para decretar ordens que tornem "claro" que é ilegal bloquear infraestruturas críticas. "Deixe-me ser o mais claro possível - haverá consequências para essas ações e serão graves", disse ele. "Este é um momento crucial e crucial para nossa nação", acrescentou.

Ford informou que os infratores enfrentarão até um ano de prisão e uma multa máxima de 100 mil dólares canadenses. As ordens também fornecerão autoridade adicional "para considerar a retirada das licenças pessoais e comerciais de quem não cumprir", segundo seu escritório. Fonte: Associated Press.