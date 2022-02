Cuidados com a bateria do carro para uma viagem tranquila

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/02/2022 | 14:55



Para fazer uma viagem mais segura e não correr o risco de ficar na estrada, antes de sair é necessário checar alguns itens no veículo. Além de revisar o estado de óleo, fluídos, filtro de ar, pneus, limpador de para-brisas, dispositivos de sinalização e iluminação, é preciso tomar alguns cuidados com a bateria do carro.

Éder Inácio, analista de suporte técnico na Clarios, responsável pela produção da marca de baterias Heliar, explica que o primeiro passo é se atentar para o estado atual do acessório instalado no carro, seguindo essas orientações:

– Inspecionar os terminais para verificar se não existe alguma oxidação ou zinabre, que é gerado a partir da reação química do ácido sulfúrico, oxigênio do ar e metal do polo ou contato.

– Checar se a bateria está bem presa aos terminais dos polos.

– Se a bateria possuir um indicador de carga, observar qual é a coloração atual. A leitura da indicação desse dispositivo permite saber se está carregada ou não.

– Checar o sistema de carga do carro em uma Casa de Bateria para avaliar, por meio do equipamento de descarga, se a bateria está “prestes a morrer” ou se está apta para a viagem.

– Caso seja necessário trocar a bateria, optar por uma substituta que apresente a mesma capacidade de C20 (tempo de descarga de 20 horas) ou maior, nunca menor. Ampere-hora ou C20 é um indicador de quanta energia é armazenada em uma bateria. Ou seja, a energia que pode fornecer continuamente por 20 horas, a 25 °C, sem cair abaixo de 10,5 volts.

Outra medida importante quando se trata de cuidados com a bateria do carro são os amperes de partida a frio (CCA). “Um CCA baixo acelera a manutenção do carro, pois pode causar problemas como maior desgaste das escovas do motor, das velas e em todo o conjunto da partida do veículo. Por isso, é importante optar por um acessório com boa especificação, CCA alto e a capacidade de C20 igual ou maior em relação à original do automóvel. Assim, a tendência é que a bateria sofra menos desgaste e tenha uma maior durabilidade e melhor desempenho”, aconselha Éder.

Carro parado também exige cuidado

Ainda que o viajante não utilize o carro para fazer todo o trajeto até o destino, também deve ter atenção. Mesmo sem uso, os sistemas elétricos como o computador de bordo e o relógio podem descarregar a bateria lentamente, o que significa que o veículo pode não dar partida se ficar parado por muito tempo.

Se o carro precisar ficar parado por mais de 21 dias, uma alternativa é desconectar a bateria, tendo ciência de que isso irá redefinir todos os sistemas eletrônicos e configurações do veículo. Portanto, é bom estar preparado para reajustar o relógio e demais itens.

Para desconectar a bateria, basta remover o cabo da porta negativa. Ao realizar esse procedimento, não deixar as extremidades negativa e positiva do cabo se tocarem em nenhuma circunstância. Se os cabos entrarem em contato ou até mesmo fecharem, pode haver consequências, incluindo danos ao alternador e cabos ou até mesmo ferimentos.

“Após o período de 21 dias, corre-se o risco de ficar sem a partida, mesmo o carro não apresentando uma excessiva fuga de corrente. Antes disso, é preciso andar com o carro para que a bateria recarregue”, recomenda o analista de suporte técnico na Clarios.