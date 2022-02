Angelina Jolie faz discurso emocionante em apoio às vítimas de violência doméstica

11/02/2022 | 14:10



Angelina Jolie é conhecida por ser uma grande atriz, claro, mas seus trabalhos comunitários também são sempre levados muito à sério. A atriz recentemente fez um discurso bem emocionante em apoio as vítimas de violência doméstica após uma visita ao Capitólio dos Estados Unidos.

A artista apareceu acompanhada de um grupo bipartidário de senadrores e também na companhia de sua filha, Zahara, e não escondeu o quanto ficou emocionada ao discursar durante uma coletiva de imprensa.

- Acima de tudo, quero reconhecer as crianças que estão aterrorizadas e sofrendo neste momento. E as muitas pessoas para quem esta legislação chega tarde demais. As mulheres que sofreram com este sistema com pouco ou nenhum apoio, ainda carregam a dor e o trauma de seu abuso. Os jovens adultos que sobreviveram ao abuso e emergiram mais fortes não por causa do sistema de proteção infantil, mas apesar dele. E as mulheres e crianças que morreram, que poderiam ter sido salvas, comentou em um trecho. A razão pela qual muitas pessoas lutam para sair de situações abusivas é que elas se sentem inúteis. Quando há silêncio de um Congresso muito ocupado para renovar a Lei de Violência Contra a Mulher por uma década, isso reforça esse sentimento de inutilidade.Você acha que eu acho que meus agressores estão certos. Acho que não valho muito. É por isso que aprovar esta lei é uma das votações mais importantes que os senadores dos EUA farão este ano.

Além de tudo isso, Angelina fez questão de comentar que Zehara foi uma peça fundamental no processo todo para que a atriz conseguir finalizar a última versão do texto da nova versão da lei e também por estar ao seu lado para acalmá-la.