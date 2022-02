Filhos do Príncipe Harry e Meghan Markle poderão exigir títulos na realeza quando crescerem

11/02/2022 | 14:10



Em 2019, quando o primeiro filho do Príncipe Harry com Meghan Markle nasceu, o casal surpreendeu a todos e decidiu não atribuir nenhum título real ao pequeno Archie. Dois anos depois escolheram seguir o mesmo caminho com sua filha mais nova, Lilibeth, que também não possui nenhuma atribuição real.

Apesar da renúncia dos pais às funções da realeza em 2020, o jornal britânico Daily Mirror noticiou que as duas crianças poderão reivindicar seus títulos reais quando crescerem. O jornal conversou com especialistas nas regras da monarquia britânica que explicaram que Archie e Lilibeth têm direito aos títulos de príncipe e princesa e Sua Alteza Real.

Porém, a requisição dos títulos só se torna uma realidade para os filhos de Harry quando o avô dos pequenos, o Príncipe Charles, for coroado rei. O diário britânico apontou que, de acordo com um decreto feito em 1917 pelo Rei George V, avô da Rainha Elizabeth II, somente os netos dos monarcas podem fazer uso dos títulos de príncipes e princesas e Sua Alteza Real.

Aos 73 anos de idade, o Príncipe Charles é o segundo na linha de sucessão do trono, seguido por seu primogênito, Príncipe William e seu neto mais velho, George.