Hunter Schafer e Dominic Fike, estrelas de Euphoria, assumem namoro

11/02/2022 | 14:10



Alerta de casal novo em Hollywood! Hunter Schafer e Dominic Fike, estrelas da série Euphoria, da HBO Max, confirmaram os boatos de namoro na última quinta-feira, dia 10.

Desde que os intérpretes de Jules e Elliot foram vistos juntinhos de mãos dadas em um restaurante em Los Angeles, nos Estados Unidos, as especulações que algo estava rolando entre os colegas de elenco pipocaram na web. Dominic, então, decidiu acabar com a curiosidade da galera e postou nos Stories a primeira foto do casal em que aparecem se beijando.

Não demorou muito para os fãs comemorarem a nova fase dos pombinhos. No Twitter, eles disparam:

Os dois merecem todo o amor do mundo!

Hunter e Dominic são as melhores coisas que aconteceram em 2022.

Fofos, né?!