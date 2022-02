Titi Müller manda suposta indireta para família do ex-marido: Vou criar o meu filho pra ser o oposto do que é essa gente

11/02/2022 | 13:11



Titi Müller causou polêmica ao usar a sua conta do Twitter para fazer um desabafo, que acabou sendo apontado como uma suposta indireta para família do seu ex-marido, Tomás Bertoni. Vale pontuar que ele é um dos integrantes da banda Scalene ao lado do irmão, Gustavo Bertoni. Os dois são filhos de Torquato Jardim, ex-Ministro da Justiça no governo de Michel Temer.

Em sua primeira mensagem, a apresentadora citou uma antiga exposição, provavelmente se referindo à época em que o ex-marido foi acusado por uma ex de traição e assédio.

Olha, a vontade que eu tenho é fazer um exposed que deixaria o anterior no chinelo. E integrante na cadeia. Mas né, infelizmente tenho que lidar com o fato de que vou ter que conviver com essa criatura e com o clã golpista de onde surgiu pelo resto da vida, então é isso. E hoje entendo 100% a outra coitada que precisou se expor aqui pra se fazer ouvir. É o único jeito de lidar com esse tipo de gente.

Titi então citou o seu filho, fruto do antigo relacionamento:

Só não digo que filho de golpista não cai longe do pé porque tenho certeza que vou criar o meu filho pra ser o oposto do que é o essa gente.

A artista ficou casada com Tomás por pouco menos de dois anos e anunciou a separação em agosto de 2021. Eles são pais de Benjamin, atualmente com 1 ano de idade.

No final de 2021, Titi revelou o seu novo namorado com uma belíssima declaração nas redes sociais.