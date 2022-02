Após eliminação no BBB22, Naiara Azevedo vê fofocas de sisters e desabafa: Teria agredido um lá dentro!

11/02/2022 | 13:11



Naiara Azevedo está entendendo tudo o que aconteceu dentro do confinamento do BBB22 aos poucos e após ser a terceira eliminada do programa, a cantora participou de uma entrevista com Ana Clara durante o Fora da Casa - BBB.

A sertaneja teve acesso a diversos momentos e falas das pessoas enquanto ela estava confinada na casa mais vigiada do Brasil, incluindo algumas fofocas feitas por Bárbara, Laís e Eslovênia.

- [Se soubesse das informações antes] Teria agredido alguém lá dentro, juro. Não tenho sangue de barata. Do mesmo jeito que eu sou boa, sei ser muito pior em uma situação contrária. As coisas que eu vi foram muito pesadas porque não tinham a ver com o jogo. [...] Eu entendi por meio dos vídeos que os problemas delas não eram comigo a respeito do jogo, não falavam do meu jogo. Porque se elas estivessem fazendo isso, eu não ia me preocupar. Tudo elas levavam para o meu pessoal, para a Naiara e não para a jogadora.

Ana Clara tentou dar uma contornada na situação vendo que Naiara Azevedo ficou bem irritada e comentou que a cantora saiu em um bom momento do programa e fez questão de deixar bem claro que não era necessário ela ver todos os vídeos até porque ela ficaria chateada.

- Se eu entrasse naquele quarto na hora que a Bárbara estava falando do ovo, falando mal de mim na cozinha? Se eu tivesse botado a mão no trinco ou parado um pouquinho na porta? Menina do céu, tinha dado ruim.

Eita! Será que quando as outras meninas saírem elas vão conversar e colocar os pontos nos is?