Billie Eilish sobre exigência que Kanye West fez para que ela pedisse desculpas para Travis Scott: Nunca disse nada

11/02/2022 | 13:10



Kanye West segue sendo protagonista de polêmicas! E, dessa vez, na última quinta-feira, dia 10, ele pediu que Billie Eilish se desculpasse com Travis Scott.

Tudo começou quando, em um show da cantora no último fim de semana, um fã passou mal - Billie, por sua vez, parou a apresentação e disse no palco:

- Eu espero para que as pessoas estejam bem antes de continuar.

O ex-marido de Kim Kardashian interpretou a fala da artista como uma provocação para Travis, fazendo referência ao espetáculo do rapper no festival Astroworld, que resultou na morte de nove pessoas pisoteadas - o cantor seguiu com a sua performance mesmo com o acontecimento, no entanto ele afirma não ter ficado sabendo das mortes no momento em que se apresentava.

Poxa Billie, nós te amamos, por favor peça desculpas ao Travis e às famílias das pessoas que perderam suas vidas. Ninguém queria isso acontecendo. O Travis não fazia ideia, enquanto estava no palco, e ficou muito triste pelo o que aconteceu. E sim, ele vai estar comigo no Coachella [festival]. Mas agora preciso que a Billie peça desculpas, antes da minha apresentação, escreveu Ye em um comentário nas redes sociais.

Eilish respondeu ao pedido de West da seguinte maneira:

Eu literalmente nunca disse nada sobre o Travis. Estava apenas ajudando um fã.

E parece que o clã Kardashian-Jenner não está nada satisfeito com a amizade de Kanye e Travis - lembrando que Scott é atual marido de Kylie Jenner e West é ex-companheiro de Kim Kardashian.

Segundo informações do jornal The Sun, as integrantes da família Kardashian teriam se reunido e pedido para que Travis se afastasse de Ye. Eita!

O esposo de Kylie, inclusive, foi quem passou o endereço do aniversário da festa de quatro anos de idade de Chicago, filha de Kim e Kanye, e isso o colocou em maus lençóis.

- Ele se meteu em muitos problemas por ser aquele que deu a Kanye os detalhes da festa de aniversário, afirmou a fonte para o noticiário.