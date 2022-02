Camilla comenta pela primeira vez sobre título de futura rainha consorte: - Muito honrada

11/02/2022 | 13:10



Camilla, a duquesa da Cornualha, falou pela primeira vez publicamente sobre o título de futura rainha consorte - a realeza visitou a cozinha comunitária Nourish Hub, em Londres, para marcar sua inauguração como patrona real da Harvest UK, instituição de caridade que a administra.

No local, a duquesa foi questionada por um visitante sobre o título que será concedido a ela quando o marido, o príncipe Charles, se tornar rei.

- Sinto-me muito, muito honrada e emocionada, respondeu.

Apesar do marido ter testado positivo para Covid-19 pela segunda vez, Camilla segue com os seus compromissos.

Segundo o jornal DailyMail, a duquesa admitiu que teve sorte de testar negativo para a doença e deu continuidade à sua agenda. No mesmo dia em que visitou o Nourish Hub, ela também marcou presença no centro de apoio a vítimas de violência sexual Paddington Haven e na instituição de caridade West London Welcome.

No local, a realeza conversou com voluntários e refugiados que estavam cozinhando um prato iraniano à base de arroz, chamado Loobia Polo, para os visitantes. Ela até acrescentou um toque de açafrão ao prato, além de ganhar um buquê de flores de um morador local que estava visitando a cozinha.