Unidade de Atendimento à Gripe amplia oferta de teste rápido

Da Redação



11/02/2022 | 12:48



Todos os pacientes sintomáticos respiratórios atendidos na Unidade de Atendimento à Gripe (UAG), localizada dentro do Clube Mané Garrincha, no Piraporinha, poderão realizar o Teste Rápido de Antígeno (TRA) – a medida teve início na quarta-feira (9). Nas 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o teste também é realizado, mas somente para profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, gestantes ou em situação de abrigamento ou outras vulnerabilidades.

Caso o resultado do teste apresente resultado positivo, o paciente é afastado por sete dias, devendo manter as medidas adicionais de isolamento até o 10º dia, tais como: uso de máscara bem ajustada ao rosto; evitar locais com aglomeração; não viajar durante esse período e não frequentar locais onde não possa usar máscara durante todo o tempo, por exemplo, restaurantes, bares, refeitórios, evitando comer próximo a outras pessoas.

Com o diagnóstico negativo, o indivíduo passa por avaliação médica da síndrome gripal e recebe as devidas orientações e encaminhamentos.

Testes em crianças

Desde o início da pandemia, Diadema realiza a testagem de crianças sintomáticas respiratórias nas Unidades Básicas de Saúde do município.

Conforme orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, apenas crianças com sintomas precisam fazer o teste de covid-19 e não é sempre que o exame é necessário. Por isso é importante uma avaliação do profissional da saúde.

Diadema segue orientação técnica de realizar o teste de RT-PCR nesse público. A coleta com swab de nasofaringea pode ser feita desde recém nascidos, pois é a mesma técnica realizada quando há suspeita de coqueluche, exame que também é realizado em crianças.

Até o momento, Diadema já realizou a coleta de 1.544 amostras de RT-PCR em residentes crianças das 0 a 2 anos de idade e 2.684 coletas na faixa etária de 3 a 11 anos.

Vistoria

Nesta quarta-feira (9), a prefeita em exercício Patty Ferreira visitou a Unidade de Atendimento à Gripe juntamente com a secretária da Saúde, Dra Rejane Calixo. Ela conversou com pacientes, ressaltou a necessidade de adoção de protocolos de segurança sanitária, como uso de máscara e álcool gel, além de promoção de distanciamento social para evitar a disseminação do vírus.