Via Anchieta recebe etapa de ciclismo durante 30º Triathlon Internacional

11/02/2022



A realização da 30ª edição do Triathlon Internacional de Santos, contará com aproximadamente 800 atletas, que percorrerão o trajeto na rodovia Anchieta, parte do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), administrado pela Ecovias. Para a realização da etapa de ciclismo a concessionária bloqueou a pista norte da via Anchieta, que leva usuários a São Paulo, entre o km 55 e o km 58 +500, em Cubatão. No mesmo trecho também haverá um desvio de retorno dos ciclistas ligado à pista central, no sentido Santos, até o km 65, já na entrada da cidade.

O evento será no domingo, 13 de fevereiro, das 7h às 11h, os bloqueios e desvio da via terão início às 5h.



Desvio no sentido São Paulo



Haverá desvios no tráfego durante os bloqueios ocasionados pelo evento para veículos que saírem de Santos com destino à Capital pela via Anchieta. Neste caso, será necessário seguir normalmente pela pista norte da rodovia e, na altura do km 60, em Cubatão, subir o viaduto de acesso à Interligação da Baixada (SP 059) e seguir em direção à pista norte da Rodovia dos Imigrantes.



Em relação aos veículos que saírem de Santos pela Rodovia Anchieta com destino às cidades de Guarujá e Cubatão, esses deverão acessar a alça de ligação à avenida dos Bandeirantes (SP 148) e seguir sentido avenida 9 de Abril por meio do perímetro urbano. Em ambas as direções, serão inseridas mensagens de orientação nos painéis eletrônicos fixos e móveis do SAI.



Desvio no sentido Santos



No sentido contrário, com motoristas que trafegarem em direção a Santos, será necessário utilizar a pista marginal da via Anchieta, entre o km 58 e o km 64, onde deverá sair da concessão rodoviária e adentrar a rua Ana Santos, localizada dentro do município. Todo o trajeto do perímetro urbano será sinalizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).