Larissa e Gustavo finalmente entram na casa de vidro do BBB22

11/02/2022 | 11:11



Como você vem acompanhando, o BBB22 está dando o que falar e o diretor do programa, Boninho, decidiu dar uma apimentada e colocar duas novas pessoas dentro da casa de vidro que está localizada na academia da casa mais vigiada do Brasil.

Tadeu Schmidt já tinha comunicado o público de casa dos dois novos participantes que são: Larissa e Gustavo e que a decisão para eles entrarem definitivamente dentro da casa do BBB22 seria feita por meio de voto popular.

E na manhã desta sexta-feira, dia 11, antes do programa Encontro com Fátima Bernardes foi televisionada a participação deles dentro da casa de vidro e o que mais chamou a atenção foi um botão na cor rosa do lado de fora da casa em que Douglas Silva não pensou duas vezes em apertar até aparecer os dois brothers confinados dentro da casa de vidro.

Logo em seguida, claro, a recepção e o questionário foi super caloroso e todos estão ansiosos para entender o que está acontecendo.