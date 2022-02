Elizangela fala sobre solidão: 'quem não sente minha falta, é porque não me ama'

11/02/2022 | 10:44



A atriz Elizangela usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para fazer um desabafo sobre solidão. A artista recentemente esteve internada por causa de complicações da covid-19 e admitiu não querer tomar nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. No início de fevereiro, já de alta em casa, Elizangela contou, durante uma live, que estava usando oxigênio por recomendação médica em decorrência de uma pneumonia.

Sem citar nomes, a atriz, de 67 anos, fez uma reflexão sobre as pessoas que não a procuram - e afirmou que ela é quem decide quem merece ficar na vida dela. "Eu estive pensando... quem não me procura é porque não sente a minha falta. Quem não sente a minha falta é porque não me ama. O destino decide quem entra na minha vida, mas eu decido quem fica nela", disse.

Elizangela também falou sobre a importância de se valorizar: "A verdade dói, mas só dói uma vez. A mentira dói cada vez que a gente lembra dela. A gente tem que valorizar quem valoriza a gente e não dar prioridade para quem trata a gente como opção. Bora ser feliz", concluiu.