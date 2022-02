Eleições 2022: Mourão confirma que será candidato ao Senado pelo RS

11/02/2022 | 10:40



O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) confirmou nesta sexta-feira (11) que será candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. De acordo com o general, basta agora definir por qual partido deverá concorrer - dois estariam à mesa -, além de seu parceiro de chapa na vaga de candidato a governador.

Questionado por jornalistas em frente ao Palácio do Planalto se estaria decidido a ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o general confirmou. "Isso, é por aí. Agora é só decisão de partido", disse o vice-presidente. O Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que as duas opções de legenda são o PP e o Republicanos.

A composição com o candidato a governador também está em aberto, segundo Mourão. "Tem dois pré-candidatos do nosso campo. Onyx e Heinze. Vamos aguardar para ver o que vai sair disso aí", declarou. O ministro do Trabalho e Previdência, de malas prontas para o PL, e o senador filiado ao PP disputam o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a pré-candidatura.

PL dos agrotóxicos

Mourão ainda minimizou a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que flexibiliza a entrada de agrotóxicos no País. "Críticas sempre vão ocorrer, mas a legislação está sendo discutida dentro do Congresso. Passou na Câmara, vai para o Senado. Já tem alguma coisa para ser debatida, não vejo grandes problemas nisso aí", afirmou o general.