Acidente causa capotamento em viaduto de Santo André

Carolina Helena

Especial para o Diário



11/02/2022 | 10:36



Atualizada às 10h43

Um acidente causou capotamento no viaduto da Avenida Comendador Wolthers, altura do número 801, em Santo André, na manhã desta sexta-feira (11). Conforme apurado pelo Diário no local, dois veículos, um no modelo Fiat Mobi e outro no modelo Gol, se chocaram ao perderem o controle. Os dois carros estavam em faixas diferentes quando um dos veículos perdeu o controle e bateu no guard rail, atingindo o outro carro.

As duas vítimas, motoristas dos veículos, foram socorridas e encaminhadas para hospitais da cidade. Não houve nenhum óbito.

No local, o trânsito no viaduto, que acessa a Avenida dos Estados, sentido Santo André, ficou lento por cerca de 40 minutos.



Fotos: Carolina Helena/ Especial para o Diário