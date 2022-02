Jade Picon ganha líder novamente e não deixa Linn da Quebrada levar prova por medo de sister indicar Pedro Scooby

11/02/2022 | 10:10



Jade Picon é líder pela segunda vez consecutiva no BBB22 - a sister ganhou a prova da semana. E, com isso, já houve muita especulação entre os outros brothers sobre o paredão, além das justificativas para as pulseirinhas do VIP.

A irmã de Leo Picon foi conversar com Linn da Quebrada e explicou o motivo de não ter dado a liderança para a cantora - as duas disputaram a final da prova.

- Eu queria te dar a liderança porque sei o tanto que você queria, começou a falar Jade.

Linn interrompe a morena e diz:

- Não precisa.

A influenciadora continuou a falar sua razão para ter continuado na competição.

- Só pela mínima possibilidade de você colocar o Scooby no Paredão direito, eu não poderia.

- Tudo bem, fica tranquila, responde Linn.

Divisão da casa

A líder Jade, a pedido do apresentador do programa, Tadeu Smith, distribuiu as pulseiras para os confinados e fez a divisão da casa entre VIP e xepa.

Tiago Abravanel, Bárbara, Laís, Paulo André e Pedro Scooby no VIP. Já Arthur Aguiar, Brunna Gonçalves, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Jessilane, Linn da Quebrada, Lucas, Maria, Natália e Vinicius estão na xepa.

Arthur no VIP?

E não parou por aí! Durante um bate-papo, no quarto do líder, a ex-namorada de João Guilherme explicou sobre uma situação que aconteceu durante a entrega das pulseiras - ela fez menção de entregar o objeto para Arthur Aguiar. Lembrando que os dois já tiveram desentendimentos no BBB e, inclusive, ele foi indicado para o último paredão por Jade.

- Quando ela fez assim para o [Arthur Aguiar]... e eu falei: ué?, disse Paulo André.

- Para o Arthur, né? Foi..., complementa Laís.

E Pedro Scooby pergunta se a atitude de Picon foi sem querer - a líder dá um sorriso.

- Olha essa cara... Não foi sem querer, afirma a médica.

Jade responde:

- Gente, o que posso fazer? É mais forte do que eu.

Já Laís dá uma gargalhada e Tiago Abravanel pergunta o que aconteceu - a influencer explica:

- A minha entrega das pulseiras... É legal uma emoção a mais.