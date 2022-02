Viih Tube presenteia Lipe Ribeiro com mais de 5 mil reais em joias: -Milionária é ela

11/02/2022 | 09:10



Viih Tube caprichou no presente de aniversário de Lipe Ribeiro! O influenciador e empresário, que completou 30 anos no último dia 10 de fevereiro, foi surpreendido com joias da sua amiga e affair.

Através dos Stories do Instagram, o aniversariante mostrou um colar, no valor de mais de três mil reais, e um anel, de mais de dois mil, ambos da famosa marca Louis Vuitton.

- Olha o que acabou de chegar aqui em casa, que Viih 'Tubes' mandou. Milionária é ela! Muito obrigada, meu amor. Esse anel eu já estava namorando há muito tempo, e ela sabia. Perfeita.

Ao repostar o vídeo em sua conta, Viih falou sobre a mania que tem de mimar os seus amigos.

- Estou mimando demais meus amigos, mas eu amo muito mimar quem eu amo. No aniversário do Arthur, também dei um presente da Louis Vuitton, que ele sempre quis; a bolsa da Prada que a Thais sempre quis também, e agora o anel que o Lipe sempre quis. Eu queria ser minha amiga.

Viih Tube presta homenagem de aniversário a Lipe

Um dos casais mais comentados e shippados da web, Viih Tube levou os fãs à loucura ao prestar uma linda homenagem ao empresário.

Hoje é aniversário do meu golpe favorito HAHAHA E ele é uma pessoa importante demais na minha vida pra eu não postar foto com dedicatória pq sei que ele ama ser mimado. De uma farofa pra vida HAHAH serei sempre grata por termos um ao outro pra tudo, somos confusos, nem a gente entende direito, tem perguntas que nem a gente sabe a resposta, mas o que importa é que fazemos bem um pro outro, que sempre estaremos aqui um pelo outro pra tudo. E é bom demais ter vc como meu confidente que sabe tudo da minha vida e eu da sua e o quanto somos tóxicos HAHAHAH, confio demais em você e te desejo tudo de bom pra mais esse ano, quero que todos seus sonhos sejam pequenos perto do que vc ainda vai conquistar, sempre vou torcer por você e pela sua família que também tenho como minha e quero estar vendo tudo de pertinho cada conquista e agora tá ficando ainda mais velho PQP HAHAHAHAH brincadeira feliz aniversário peste, eu amo você.

Nos comentários, Lipe respondeu:

Meu amooooor, que nem eu sempre te falo, obrigado por tanto e por ser tão parceira!!! Adoro como a gente se entende e vive nas nossas loucuras, ninguém entende e nem precisa entender!! Te amo idiota para sempre.