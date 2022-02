Prefeitura de Diadema livra supermercados do passaporte da vacina

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



11/02/2022 | 09:11



A Prefeitura de Diadema livrou os supermercados da exigência do passaporte da vacina. No Diário Oficial do município de ontem foi publicada a alteração do decreto 8.095, de 3 de fevereiro. Em prédios comerciais, lojas, padarias e congêneres continua valendo a norma.

Na segunda-feira, foi realizada uma reunião entre representantes do setor e da Prefeitura e na quarta-feira, após encontro com o comitê de contingência do município, foi definido que ontem seria publicado o decreto 8.100, que tira os supermercados da lista de estabelecimentos com necessidade de exigir o passaporte da vacina.

"A decisão tomada pelo comitê de combate à Covid-19 da Prefeitura de Diadema foi técnica, pois os supermercados são seguros para o consumidor, os protocolos de segurança adotados pelos associados da Apas (Associação Paulista de supermercados) serviram de base para que outros setores pudessem criar os seus protocolos, isso muito antes de as vacinas serem desenvolvidas. Além do mais, a decisão respeita o direito inegociável da população diademense de ter acesso aos essenciais serviços prestados pelos supermercados", afirmou Rodrigo Marinheiro, executivo de relações institucionais da Apas.

Segundo a Prefeitura, "a Apas solicitou que os estabelecimentos que representa pudessem receber os clientes sem a exigência do documento. As reivindicações foram analisadas e acatadas pelo comitê intersecretarial que avalia e adota as ações de combate à Covid-19 em Diadema. É importante salientar que uso de máscara, álcool gel e prática do distanciamento social são regras imprescindíveis para evitar o contágio do vírus. Ainda no âmbito do diálogo, Prefeitura e Apas definiram cooperação para incentivo da vacinação da população por meio de campanhas educativas e de orientação da importância da imunização".

No sábado, o Diário publicou reportagem na qual os integrantes da Apas manifestaram a indignação com o decreto que determinava a exigência do passaporte. Eles alegavam que a norma criaria aglomeração e que os comerciantes não têm poder de polícia para solicitar que as pessoas mostrem o documento.

O advogado Marcelo Aith afirmou que o procedimento adotado pela Prefeitura está errado. "O decreto como um todo é inconstitucional. Por decreto, o prefeito pode regular o acesso aos órgãos públicos municipais. Em outras áreas, somente se fosse por meio de lei, que pasase pela Câmara e fosse aprovada", apontou.